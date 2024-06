Kommunen Ministerrat beschließt Gesetz zu Umsetzung der Wärmeplanung

Der Gesetzentwurf zur Umsetzung der Wärmeplanung im Saarland steht. Er sei am Dienstag im Ministerrat beschlossen worden und werde am 10. Juli im Landtag eingebracht, teilte das saarländische Energieministerium in Saarbrücken mit. Das Wärmeplanungsgesetz des Bundes legt grundsätzlich die Rahmenbedingungen für die Umsetzung der Wärmepläne in den Ländern fest. Mit einer Übertragung der Pflichten zur Erstellung der Wärmepläne auf die Gemeinden werde den Empfehlungen des Bundes gefolgt, hieß es in der Mitteilung.