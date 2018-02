später lesen Mint-Initiative: Erste Baukästen für junge Tüftler übergeben Teilen

Bleche und Stahlwinkel, Zahnräder und Reifen animieren Grundschüler in Rheinland-Pfalz zum Zusammenschrauben und Ausprobieren von Technikmodellen: Die ersten dieser Metallbaukästen hat Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Montag den Kindern an der Grundschule Koblenz-Rübenach gebracht. Die Kisten sollen im März landesweit an alle Grundschulen verteilt werden, um den Schülern einen altersgerechten Zugang zum Konstruieren technischer Geräte zu bieten. dpa