Misbah Khan zur Co-Vorsitzenden der Grünen gewählt

Neuwied Die rheinland-pfälzischen Grünen haben eine neue Doppelspitze: Die Politikwissenschaftlerin Misbah Khan ist am Samstag beim Landesparteitag der Partei in Neuwied mit 86,7 Prozent der Stimmen zur Co-Vorsitzenden gewählt worden.

Die 29-Jährige aus dem Kreis Bad Dürkheim steht zusammen mit Josef Winkler (45) bis zum Ende der Amtsperiode in rund einem Jahr an der Parteispitze. Khans Vorgängerin Jutta Paulus (52) war ins Europaparlament gewählt worden. Paulus war im Dezember 2018 mit 92,4 Prozent der Stimmen zu einer der Landesvorsitzenden gewählt worden. Winkler hatte 88,3 Prozent bekommen.

Khan betonte in ihrer mit viel Applaus quittierten Vorstellungsrede: „Die Klimafrage ist die Frage unserer Zeit, ohne Klimaschutz ist alles nichts.“ Aber die Grünen stünden „für so viel mehr“ wie beispielsweise die Friedenspolitik. Sie sei 2008 wegen der „absoluten Gleichwertigkeit der Menschen“ in die Partei eingetreten. „Die Gemeinschaft, an die wir glauben, ist die Menschheit als Ganzes.“ Die Grünen seien keine die Gesellschaft interpretierende, sondern eine die Gesellschaft verändernde Partei und dürften gerade jetzt, wo viele Menschen Hoffnung auf eine grüne Zukunftspolitik hegten, nicht schon Kompromisse denken.