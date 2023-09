Kriminalität Missbrauch einer 10-Jährigen: Müssen Schulen und Eltern vor Sexualstraftätern gewarnt werden?

Seit Juli habe die Polizei den 61-Jährigen 25-mal kontaktiert, hieß es am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Seit seiner Haftentlassung soll er in drei Fällen gegen polizeiliche Weisungen verstoßen haben. Daher erhob die Staatsanwaltschaft drei Tage vor der mutmaßlichen Tat Anklage gegen den 61-Jährigen und beantragte Haftbefehl wegen Flucht- und Verdunklungsgefahr. Zudem wurde das Tragen einer elektronischen Fußfessel beantragt, das aber erst nach einigem juristischem Hin und Her genehmigt wurde.