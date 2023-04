Wegen Missbrauchsskandal Afrika-Hilfe entzieht verstorbenem Bistumspriester den Ehrenvorsitz

Edmund Dillinger war lange Zeit hoch angesehen. Das lag unter anderem an dessen Engagement im Verein CV-Afrika-Hilfe. Der Geistliche hat den Verein am 6. Januar 1972 in Köln gegründet. Bis zu seinem Tod hatte er den Ehrenvorsitz inne. Im Rahmen des Engagements wurde Dillinger sogar das Bundesverdienstkreuz verliehen. Am Tag nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegen den verstorbenen Geistlichen, der jahrzehntelang Heranwachsende missbraucht und das mit Fotos dokumentiert haben soll, entzieht der Verein ihm die Mitgliedschaft und den Ehrenvorsitz.