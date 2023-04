Weiteres Beweismaterial sichergestellt Missbrauchsfall Edmund Dillinger: Haus nach Hinweisen auf „noch lebende Tatbeteiligte” durchsucht

Im Haus des verstorbenen Priesters Edmund Dillinger in Friedrichsthal im Saarland hat es am Donnerstag, 27. April, eine Durchsuchung und Sicherstellung von Beweismaterial gegeben. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Saarbrücken auf Anfrage der Rhein-Zeitung. Ermittler des saarländischen Landespolizeipräsidiums und der Staatsanwaltschaft Saarbrücken hätten unter Mithilfe des Neffen Dillingers, Steffen Dillinger, nach Hinweisen „auf etwaige konkrete noch lebende Tatbeteiligte an etwaigen konkreten verfolgbaren Missbrauchstaten gesucht“.