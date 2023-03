Wegen Nennung von Klarnamen Klage gegen Trierer Bischof: Erscheint Stephan Ackermann selbst zum Termin bei Gericht?

Kommt der Bischof selbst oder kommt er nicht? Dies dürfte am Donnerstagvormittag am Trierer Arbeitsgericht die spannendste Frage überhaupt sein. Für 9.20 Uhr ist dort ein sogenannter Gütetermin angesetzt. Es geht um den Schmerzensgeldstreit zwischen einer wegen Missbrauchs traumatisierten Angestellten des Bistums und ihrem Arbeitgeber. Gibt es zwischen den beiden Streitparteien noch eine gütliche Einigung? Oder muss am Ende das Trierer Gericht entscheiden, ob der klagenden Frau eine Entschädigung zusteht?