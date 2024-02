Unterstützung für Missbrauchsopfer Klage gegen Kirche: „Nach 51 Jahren kann ich diesen Schritt gehen“

Als Kind wurde Thomas Kiessling von einem Benediktinerpater der Abtei St. Matthias in Trier vergewaltigt. Jetzt, mit 61 Jahren, will der Trierer Startenor den Orden auf Schmerzensgeld verklagen. „Nach 51 Jahren kann ich diesen Schritt gehen“, sagte Kiessling während einer Pressekonferenz des Vereins der Missbrauchsopfer und Betroffenen im Bistum Trier (Missbit) in Trier.