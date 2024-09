Opfer zieht vor Gericht Missbrauchsfall Karin Weißenfels: Darf das Trierer Bistum Personalakten schwärzen?

Das juristische Tauziehen zwischen der unter dem Pseudonym Karin Weißenfels auftretenden Missbrauchsopfer und dem Bistum Trier geht in die nächste Runde. An diesem Donnerstag geht es vor dem Trierer Arbeitsgericht um die Frage, ob das Bistum die Personalakte der Gemeindeangestellten offenbar großflächig schwärzen durfte. Weißenfels will ihre Personalakte dagegen vollständig und ungeschwärzt einsehen. Dabei soll es sich um mehrere Aktenordner mit etlichen Tausend Seiten handeln.