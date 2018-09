später lesen Missbrauchsskandal: Mainzer Bischof äußert sich nicht FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf äußert sich nicht zu dem Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche. Zwar sprach er die Studie der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) in seiner Predigt am Sonntag zur Kreuzwallfahrt in Hanau-Steinheim an, wie das Bistum mitteilte. dpa