Missbrauchsverdacht in Kita in Ludwigshafen nicht bestätigt

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild.

Ludwigshafen Der Missbrauchsverdacht in einer kirchlichen Kindertagesstätte in Ludwigshafen hat sich der Staatsanwaltschaft zufolge nicht bestätigt. Das Verfahren sei eingestellt worden, sagte der Sprecher der Anklagebehörde in Frankenthal am Dienstag auf Anfrage.



