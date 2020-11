Missglückter Bootsausflug löst Polizeieinsatz aus

Saarlouis Ein Hobbytüftler hat in Saarlouis sein selbstgebautes Boot zu Wasser lassen wollen und dadurch einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 57-Jährige hatte am Samstag einen Autofahrer gebeten, einen selbstgebauten Anhänger sowie ein ebenfalls selbstgebautes, etwa vier Meter langes Styroporboot an eine Einlassstelle in Höhe der Schleuse Lisdorf zu fahren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

