Bei einem missglückten Frittierversuch ist ein Einfamilienhaus in Traisen (Landkreis Bad Kreuznach) in Brand geraten. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollten ein 35 Jahre alter Bewohner und seine 32-jährige Frau am Dienstagabend in der Küche des Hauses Pommes frites in einem Topf zubereiten. dpa