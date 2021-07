Missglücktes Wendemanöver: Rollerfahrer schwer verletzt

Bad Kreuznach Beim missglückten Wendemanöver einer Autofahrerin in Bad Kreuznach ist ein 18 Jahre alter Rollerfahrer schwer verletzt worden. Die 52-Jährige habe am Mittwochabend an einer Bushaltestelle unerlaubterweise wenden wollen und dabei den jungen Mann auf seinem Roller übersehen, teilte die Polizei mit.

Beide Fahrzeuge prallten seitlich zusammen, der 18-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Gegen die Autofahrerin wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.