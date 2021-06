Mit 100 km/h durch Nastätten: Fahrer flüchtet vor Kontrolle

Ein Polizist steht vor einem Streifenwagen mit Blaulicht. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Nastätten Ein Autofahrer hat sich in Nastätten (Rhein-Lahn-Kreis) eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Die Polizei wollte am Dienstagabend seinen Wagen kontrollieren, woraufhin der Mann mit bis zu 100 Stundenkilometern durch die Stadt vor dem Streifenwagen flüchtete, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.

Das Auto sei dann an einer Treppe hängengeblieben, sodass es nicht weiterfahren konnte. Der Mann sowie seine Beifahrerin setzten ihre Flucht demnach zu Fuß fort.

Die Verfolgungsfahrt führte auch durch ein Wohngebiet. Es sei zu mindestens zwei Beinaheunfällen mit einer Person und einen anderem Fahrzeug gekommen. Der Grund der Flucht sowie nähere Angaben zu den Personen waren zunächst nicht bekannt. Beide Personen waren am Mittwochmorgen noch nicht gefasst, wie ein Polizeisprecher sagte.