Mit 2,5 Promille auf der Erntemaschine

Einen skurrilen Unfall hat der betrunkene Fahrer einer Erntemaschine in der Nähe von Mainz verursacht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fuhr der 37-Jährige am Dienstagabend in Stadecken-Elsheim an einer roten Ampel mit über 2,5 Promille - samt offener Weinflasche im Fahrerhaus - einem Sprinter auf und schob diesen auf ein Auto. dpa