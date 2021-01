Mit Bach und Biontech: Neujahrsempfang von Malu Dreyer

Mainz Bei einem digitalen Neujahrsempfang will die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am heutigen Nachmittag (voraussichtlich ab 17.00 Uhr) Politiker, Wirtschaftsmanager, Wissenschaftler, Künstler und die Zivilgesellschaft auf das neue Jahr einstimmen.

Als Ehrengäste kündigte die Staatskanzlei in Mainz den Mitbegründer des Mainzer Impfstoffentwicklers Biontech, Ugur Sahin, und Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul an. „Beide verkörpern Zuversicht und Durchhaltewillen, die wir in 2021 so dringend brauchen“, hieß es.