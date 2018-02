später lesen Mit Bagger beladener Sattelschlepper rammt Brücke FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Ein mit einem Bagger beladener Sattelschlepper ist im Hunsrück an einer Brücke hängengeblieben. Durch den Aufprall wurde die Baumaschine halb von der Ladefläche gerissen, wie die Polizei in Kirn am Samstag mitteilte. Die Brücke in der Nähe von Daubach (Landkreis Bad Kreuznach) wurde stark beschädigt. Ein hinter dem Lastwagen fahrendes Auto wurde von herabfallenden Trümmern getroffen. Menschen wurden nicht verletzt. dpa