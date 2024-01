Demo gegen Subventionskürzungen Mit „Bella Ciao“ durch Trier: Dieser Mann sorgt mit einer ungewöhnlichen Hupe für Stimmung

Seien wir ehrlich: So ein Hupkonzert wie jetzt bei der Bauerndemo in Trier, das von der Intensität her wohl vergleichbar ist wie bei der Feier von Fußball-Fans über den (allerdings derzeit wohl unwahrscheinlichen) Gewinn einer Weltmeisterschaft, kann für Außenstehende schon nervig sein. Es ist einfach laut und durchdringend, wie eine Mauer, an der alles zerschellt. Pech, wer den lautstarken Support für die Anliegen der Demonstranten an der Straße oder im Büro notgedrungen ertragen muss.