Mit allerlei Drogen im Gepäck ist der Bundespolizei ein 21-jähriger Saarländer am Hauptbahnhof Kaiserslautern ins Netz gegangen. Neben rund anderthalb Kilogramm Marihuana hatte der Mann am Dienstag LSD, Ecstasy-Tabletten, Haschisch und Ketamin bei sich, wie die Polizei am Freitag mitteilte. dpa