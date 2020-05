Mit Drogenscanner in Gefängnissen bereits 181 Treffer

Wittlich Ein bundesweit einmaliger Drogenscanner hat in rheinland-pfälzischen Gefängnissen bereits 181 Treffer gelandet: Bei dem Einsatz des Detektors seien vor allem neue psychoaktive Stoffe wie synthetische Cannabinoide aufgespürt worden, sagte der Leiter der Justizvollzugsanstalt (JVA) Wittlich, Jörn Patzak, der Deutschen Presse-Agentur.

Im November 2018 wurde das Scanner-Projekt ausgeweitet auf die JVAs in Diez und in Zweibrücken. Und seit September 2019 übernehmen die Wittlicher Tests für alle Gefängnisse in Rheinland-Pfalz. Das Gerät sei transportabel: Ein spezialisierter Mitarbeiter fahre in die Anstalten und mache die Untersuchungen vor Ort, sagte Patzak. Derzeit werde geprüft, ob weitere Geräte für andere Anstalten angeschafft werden sollten.