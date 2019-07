Razzia : Mit falschen Papieren im Nagelstudio: Polizei-Großeinsatz

Kaiserslautern/Saarbrücken Mehr als 100 Bundespolizisten haben bei einem Großeinsatz wegen des Verdachts auf Schleuserei am Mittwochmorgen Wohnungen und Geschäftsräume im Saarland und in Rheinland-Pfalz durchsucht. Mutmaßliche Haupttäter sind ein 49 Jahre alter Vietnamese und ein 36-jähriger Bulgare, wie die Bundespolizei mitteilte.

Durchsucht wurden 16 Wohnungen und Geschäftsräume in Kaiserslautern, Pirmasens, Neustadt an der Weinstraße, Saarbrücken und Zweibrücken. Die beiden Hauptverdächtigen seien angetroffen und vorübergehend in Gewahrsam genommen worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Sie sollen danach wieder auf freien Fuß kommen, da sie einen festen Wohnsitz haben. Im Einsatz waren 104 Beamte, darunter Kräfte der „Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit“, die speziell geschult und in der Regel mit Maschinenpistolen bewaffnet sind.