Mit einem gestohlenen Tresor ist ein 44-Jähriger in Landau in eine Verkehrskontrolle geraten. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann den Beamten in der Nacht zum Freitag aufgefallen. Bei der Kontrolle bemerkten sie, dass der Fahrer keinen gültigen Führerschein bei sich hatte und in seinem Kofferraum einen Tresor versteckt hatte. dpa