Mit Haftbefehl gesuchter Mann bei Verkehrskontrolle entdeckt

Kaiserslautern Streifenbeamte haben bei einer Verkehrskontrolle in Kaiserslautern zufällig einen 37 Jahre alten Mann aufgespürt, gegen den ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft vorlag. Er saß bei der Kontrolle als Beifahrer in einem Auto, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Demnach hatte er eine vierstellige Geldstrafe noch nicht beglichen und ein Vollstreckungshaftbefehl gegen ihn vorgelegen. Der Mann habe am Samstag die Polizeibeamten auf die Wache begleiten müssen. Dort habe er die überfällige Geldstrafe bezahlt, und so den Aufenthalt in der Justizvollzugsanstalt abwenden können.