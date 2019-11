Mit Herz „uff die Gass“: Fastnacht startet am 11.11.

Mainz Nach heftigen Turbulenzen im Mainzer Carneval-Verein (MCV) startet die neue Kampagne in der Fastnachtshochburg am Rhein ungewohnt holperig. Wegen der vollständigen Neuwahl des Vorstands haben einige Aktive auf ihr weiteres Mitwirken verzichtet.

Er könne die erste Enttäuschung verstehen, sagte der überraschend wiedergewählte MCV-Präsident Reinhard Urban am Donnerstag in Mainz. Er hoffe aber, dass sich alle weiter für die Mainzer Fastnacht engagierten.

In einer Auflage von 40 000 Stück wird die Plakette zum Preis von fünf Euro verkauft. Eine auf 2222 Stück limitierte Sonderedition mit Herz in goldener Farbe kostet 7,50 Euro. Der Verein hofft, dass viele Mainzer und Besucher das Herz „uff die Gass“ zeigen, also auf den Straßen tragen.