Mit Humor in die Karnevalszeit: Polizei veröffentlicht Regeln für Umzug in Frankenthal als Büttenrede

In einer Büttenrede hat die Polizei im pfälzischen Frankenthal ihr Einsatzkonzept für den Fastnachtsumzug am Samstag vorgestellt. In gut 60 launigen Zeilen geben die Beamten Tipps, was zu tun und zu lassen sei und mahnen, sich an die Regeln zu halten. „In der Palz gehört, wie kanns annerschd soi, zum feiere nadierlich auch Bier, Schnaps, Worscht und Woi. Doch bitten wir Euch, damit das Fest ein schönes bleibt, dass ihr es mit dem Alkohol nicht übertreibt“, heißt es in dem am Mittwoch verbreiteten Text mit der Anrede „Helau, Alaaf ihr Narren all, zur Fassenacht in Frankenthal“. dpa