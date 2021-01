Mit Rötelstein ins All: Raumfahrer Maurer

Der Astronaut Matthias Maurer steht in einem Trainingsmodul im Europäischen Astronautenzentrum (EAC). Foto: Felix Hörhager/dpa/Archivbild

Houston/Saarbrücken Astronauten haben kaum Platz für Privates im Gepäck. Ein Stück Heimat wird Matthias Maurer aus Gronig aber Ende des Jahres in den Weltraum begleiten. Und gemäß dem saarländischen Sprichwort „Hauptsach gudd gess“ wartet als „Sterne-Menü“ eine spezielle Mahlzeit auf ihn.

Meistens handele es sich eher um „funktionale Nahrung“. Da sei es ein Highlight, dass er auf seine Mission ein speziell zubereitetes Menü mitnehme, das die Saarländer für ihn in einer Online-Abstimmung ausgesucht haben: Reh-Ragout mit Speck-Rahmwirsing und vorweg eine saarländische Kartoffel-Riesling-Cremesuppe.

Wenn Maurer Ende 2021 zur Internationalen Raumstation ISS aufbricht, hat er auch persönliche Dinge im Gepäck. „Ich werde natürlich Fotos von Familie und Freunden mitnehmen, das ist ganz wichtig für mich“, sagte der 50-Jährige am Rande seines Trainings in Houston. Zudem packe er einen Rötelstein ein: einen roten Stein aus seiner Heimat Gronig in der Gemeinde Oberthal. Diesen Stein habe man früher zum Malen und Zeichnen verwendet - und die Oberthaler seien damit als „Rötelkrämer“ bis ans Mittelmeer gereist, um Handel zu treiben.