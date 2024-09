Laufende Ermittlungen Mit Schusswaffe gedroht? SEK nimmt 20-Jährigen fest

Eine mutmaßliche Drohung mit einem Schusswaffen-Bild hat für einen 20-Jährigen in Pirmasens mit seiner Festnahme geendet. Der Mann soll das Bild am Samstagabend einer 18 Jahre alten Bekannten geschickt und ihr damit gedroht haben, wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte durchsuchten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft am Sonntagmorgen die Wohnung des Verdächtigen in einem Mehrfamilienhaus, fanden die Schusswaffe aber nicht.