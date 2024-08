Fußball-Bundesliga Mit Union zurück nach Mainz: Svenssons „besonderer Ort“

In der Vorbereitung waren offensive Fortschritte sichtbar. Im ersten Pflichtspiel waren die Eisernen dann wieder so harmlos wie in vielen Spielen der enttäuschenden Vorsaison. „Wir haben Dinge klar angesprochen nach dem Spiel in Greifswald“, sagte der Däne. „Mit der Anfangsphase waren wir nicht einverstanden.“ Ernüchtert sei er aber nicht gewesen. Auch die Mainzer taten sich bei Drittligist Wiesbaden äußerst schwer.