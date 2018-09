später lesen Polizei Mit Unterhose „maskiert“: Polizei ermahnt 13-Jährigen FOTO: Fritz-Peter Linden FOTO: Fritz-Peter Linden Teilen

Schreck in der Fußgängerzone: Bei einem Streifengang ist Polizeibeamten in Kaiserslautern eine maskierte Person aufgefallen. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Beamten entpuppte sich der Maskenmann allerdings als 13 Jahre alter Junge, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. dpa