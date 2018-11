später lesen Mit Urin gegen Unkraut: Polizeieinsatz wegen Gestanks Teilen

Der Einsatz von Urin gegen Unkraut hat im Landkreis Bad Dürkheim die Polizei beschäftigt. Anwohner in Hettenleidelheim hätten am Sonntag gemeldet, dass es sehr intensiv nach Urin rieche, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. dpa