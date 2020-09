Trier/Bitburg/Mainz : Mit verkaufsoffenen Sonntagen wird’s dieses Jahr nichts mehr – oder doch?

Foto: dpa/Dominic Lipinski

Trier/Bitburg/Mainz Wegen der Corona-Pandemie sind Einkaufs-Events tabu. Wer das nun ändern will und wieso das Thema zu Stress in der Mainzer Ampelkoalition führen könnte.

Bürger in der Region dürfen in diesem Jahr wahrscheinlich nicht mehr sonntags shoppen gehen und Händlern drohen nach der Corona-Krise weitere Einbußen, weil ihnen die verkaufsoffenen Sonntage wahrscheinlich gestrichen werden.

Der Grund: Zwar dürfen Städte in Rheinland-Pfalz jedes Jahr vier verkaufsoffene Sonntage anbieten. Doch die müssen an einen Anlass wie an ein Fest oder einen großen Markt gekoppelt sein, der mehr Besucher anzieht, als es die offenen Geschäfte täten. Weil Großveranstaltungen in diesem Jahr tabu sind und sich in Rheinland-Pfalz bei Events momentan höchstens 500 Besucher im Freien aufhalten dürfen, fallen die Anlässe aber weg – und damit wohl auch die Märkte.

Bislang lehnt die Ampelkoalition einen Gesetzesentwurf der CDU-Fraktion im Landtag ab, in diesem Jahr vier verkaufsoffene Sonntage ohne Anlass zu erlauben. Mit der FDP schert nun aber der erste Koalitionspartner aus und setzt sich in der Frage von SPD und Grünen ab. Der liberale Landtagsabgeordnete Steven Wink sagt unserer Zeitung, er spreche sich dafür aus, wegen der Corona-Krise einmalig in diesem Jahr vier verkaufsoffene Sonntage ohne Anlass zu ermöglichen. „Die Idee liegt darin, den Händlern die Möglichkeit zu geben, Umsätze nachzuholen, die ihnen durch geschlossene Geschäfte verloren gegangen sind. Gerade die Sonntage sind immer umsatzstarke Tage, weil die Städte immer voll sind und Touristen angelockt werden“, sagt Wink. Er warnt, dass viele Händler Existenzängste und Sorgen vor der Insolvenz plagten.

In der Region geben Händler den Glauben nicht auf, doch noch Sonntagsverkäufe anbieten zu können. Patrick Sterzenbach, Vorsitzender der City-Initiative Trier, hofft, dass in der Stadt beim Mantelsonntag im Oktober und an einem Adventswochenende die Geschäfte öffnen dürften. „Die Mitarbeiter brauchen das Zubrot, Händler entgangene Umsätze und Gastronomen die Gäste“, sagt Sterzenbach. „Es hängt viel dran für die Stadt, Insolvenzen und Leerstände zu vermeiden.“ Auch Stefan Rommelfanger, Einzelhandelsexperte der Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier, fordert Ausnahmen für verkaufsoffene Sonntage. Blitzumfragen der regionalen Kammer zeigten, dass Unternehmen Umsatzeinbußen von bis zu 50 Prozent beklagten, weil es den Lockdown gab und viele Luxemburger Kunden durch die wochenlange Einstufung des Nachbarlandes als Risikogebiet gefehlt hätten.