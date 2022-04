Landtag : Mit viel Zuspruch: Anke Rehlinger neue Ministerpräsidentin

Saarbrücken Machtwechsel in Saarbrücken: Erstmals seit 23 Jahren führt die SPD wieder die Regierung an der Saar. Zum Auftakt wählte der Landtag Ministerpräsidentin Anke Rehlinger ins Amt - mit einer Überraschung.

Die SPD-Politikerin Anke Rehlinger ist neue Ministerpräsidentin des Saarlandes. Mit überraschend drei Stimmen mehr als die SPD Sitze im neuen Landtag hat, wurde die bisherige saarländische Wirtschaftsministerin am Montag in Saarbrücken zur Nachfolgerin von Tobias Hans (CDU) gewählt. „Es ist eine geheime Wahl“, sagte Rehlinger zu dem Ergebnis. „Wo die Stimmen herkommen, werden wir sicherlich nie erfahren.“

Die SPD stellt im neuen Landtag 29 Abgeordnete, die CDU hat 19 Sitze und die AfD drei. Bei der Wahl Rehlingers zur Ministerpräsidentin wurden 51 Stimmen abgegeben. „Davon 32 mit Ja, 19 Nein-Stimmen und keine Enthaltung“, sagte Landtagspräsidentin Heike Becker (SPD). Die 46-Jährige wird eine SPD-Alleinregierung führen, nachdem ihre Partei bei der Landtagswahl vor vier Wochen die absolute Mehrheit holte. Die SPD führt damit erstmals seit 23 Jahren wieder die Regierung an der Saar.

Zu den drei Mehrstimmen sagte der Trierer Politikwissenschaftler Uwe Jun, Rehlinger habe sich in Zeiten der Großen Koalition im Saarland großes Ansehen auch in der CDU erworben. „Sie ist dort akzeptiert“, sagte Jun der Deutschen Presse-Agentur. „Es spricht einiges dafür, dass der eine oder die andere CDU-Abgeordnete sie mitgewählt hat, um Wertschätzung zu Anke Rehlinger als Person zum Ausdruck zu bringen.“ Es sei aber keine große Seltenheit in deutschen Landesparlamenten, dass der Ministerpräsident auch Stimmen aus anderen Fraktionen bekomme.