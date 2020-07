Mitarbeiterin einer Spielhalle mit Schlagstöcken überfallen

Eine Polizeistreife fährt zu einem Einsatz. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Grünstadt Zwei Männer haben in der Nacht zu Samstag die Mitarbeiterin einer Spielhalle in Grünstadt (Landkreis Bad Dürkheim) überfallen. Die 26 Jahre alte Angestellte wollte die Tür zur Spielhalle gerade abschließen, als die Täter sie mit Schlagstöcken bedrohten, wie die Polizei am Samstag mitteilte.



