Grenzgänger Grenzgänger: Wenn es bei Steuern, Rente oder Rechtsfragen auf den Nägeln brennt

Gehören Sie zu den rund 40.000 Grenzgängern oder Grenzgängerinnen? Dann werden Ihnen sicher immer mal wieder Fragen und Unterschiede auffallen, was das Arbeiten in Luxemburg angeht. Manches davon klärt sich schnell, anderes braucht den Rat und die Tipps von Experten. Gemeinsam mit dem deutsch-luxemburgischen Anwaltverein bietet der TV am Mittwoch, 28. Februar, die Gelegenheit, vier Experten auf unterschiedlichen Gebieten um Rat zu fragen. Zwischen 17 und 19 Uhr sind die Telefone für folgende Experten aus den Bereichen Verbraucher- und Reiserecht, Arbeitsrecht und Kündigungen sowie Steuer- und Rentenrecht geschaltet: