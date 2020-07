Mittel aus dem Nachtragshaushalt für den Gesundheitsschutz

Mainz Wie wird das Milliardenpaket des Landes gegen die Corona-Pandemie genutzt? „Es ist gut, dass noch Reserven bestehen“, erklärt Grünen-Fraktionschef Braun zu einer Antwort aus dem Finanzministerium.

Die zum Einzelplan 06 für das Gesundheitsressort gehörenden Auszahlungen stehen damit an der Spitze der Zahlungen aus dem Nachtragshaushalt. Dazu gehören auch 102,4 Millionen Euro an Sonderzahlungen für Landkreise und kreisfreie Städte zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. An zweiter Stelle der Gesamtausgaben folgen Kredite zu insgesamt 2009 Anträgen von Kleinunternehmen aus dem Soforthilfeprogramm des Landes in Höhe von 27,1 Millionen Euro. An dritter Stelle stehen die Ausgaben für Träger der Kinder- und Jugendhilfe mit Beherbergungsbetrieb - darunter auch Jugendherbergen - von insgesamt 1,9 Millionen Euro. Berücksichtigt wurden jeweils die Zahlungen bis zum Stichtag 30. Juni.