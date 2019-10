Mittel aus Programm zur Zinssicherung fließen an Kommunen

Mainz Rheinland-Pfalz hat zu Beginn des Jahres einen „Zinssicherungsschirm“ für klamme Kommunen aufgelegt - nun werden in diesem Programm die ersten acht Millionen Euro ausgezahlt, wie das Finanzministerium am Freitag mitteilte.

Teilnehmer des Programms sind insgesamt 68 Städte, Gemeinden und Kreise. Die erste Auszahlung geht an 35 Kommunen, die Zinsbindungen für ihre Liquiditätskredite langfristig abgesichert haben - mindestens bis 2025. „Damit ist der Zinssicherungsschirm für die Kommunen in Rheinland-Pfalz erfolgreich gestartet und ein Teil der kommunalen Liquiditätskredite gegen eine mögliche Zinswende abgesichert“, erklärte Finanzministerin Doris Ahnen (SPD).

Die Kommunen in Rheinland-Pfalz sind laut Kommunalbericht 2019 des Rechnungshofs mit 12,1 Milliarden Euro verschuldet. Bezogen auf die Einwohnerzahl steht Rheinland-Pfalz damit hinter dem Saarland bundesweit an zweiter Stelle der kommunalen Verschuldung. Von den Gesamtschulden entfielen Ende vergangenen Jahres 6,1 Milliarden, also rund die Hälfte, auf Liquiditätskredite.