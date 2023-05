Tipps und Tricks So halten Sie Hitze und Insekten aus Haus und Wohnung fern

Die Sonne brennt auf die Bio- und Restmülltonne herunter, und darin beginnen feuchte Abfälle zu stinken. Daher sollte der Boden der Tonne im Sommer mit Zeitungspapier ausgelegt sein, das Flüssigkeiten aufnimmt. Darauf weisen diverse Reinigungsbetriebe und Online-Portale hin. Nasse Küchenabfälle kommen am besten direkt in eine Lage Zeitungspapier oder in Papiertüten. Gut ist auch Gesteinsmehl aus dem Gartenfachhandel, das bei zu viel Feuchtigkeit in der Tonne eingefüllt wird. Die Tonne steht im Sommer am besten an einem möglichst schattigen Ort.