Transfers Mittelfeldprofi Petkov wechselt von Augsburg nach Elversberg

Petkov hatte die Jugendteams des FCA durchlaufen und im Frühjahr 2021 sein Profi-Debüt gegeben. Insgesamt kam er für Augsburg achtmal in der Bundesliga zum Einsatz. In der Saison 2021/22 war er an den SC Verl verliehen, von Februar 2023 bis zuletzt nach Fürth.