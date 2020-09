Mittelrheinbrücke: Raumordnungsverfahren soll 2021 beginnen

Volker Wissing (FDP), Wirtschaftsminister von Rheinland-Pfalz, spricht im Landtag. Foto: Andreas Arnold/dpa

Mainz Nach jahrelangem Streit soll Anfang kommenden Jahres ein Raumordnungsverfahren für den Bau einer Mittelrheinbrücke eingeleitet werden. Die Ergebnisse der in Auftrag gegebenen Voruntersuchungen und Gutachten würden in Kürze vorliegen, sagte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Donnerstag im rheinland-pfälzischen Landtag.

Dabei gehe es unter anderem um die Umweltverträglichkeit und die visuelle Wirkung auf das Landschaftsbild bei St. Goar auf der linken und St. Goarshausen auf der rechten Rheinseite.

Im Raumordnungsverfahren seien dann die Ergebnisse der Gutachten zu prüfen, erklärte Wissing. Mit Blick auf den Streit, ob die Zuständigkeit für den Bau der Brücke beim Land oder bei den Kommunen liegen sollte, fügte Wissing hinzu: „Wir könnten weiter sein, hätten sich alle an ihr Wort vor Ort gehalten und dieses Projekt unterstützt.“

Der verkehrspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Helmut Martin, äußerte die Hoffnung, dass es noch in diesem Jahrzehnt eine Querung auf dem 80 Kilometer langen Flussabschnitt zwischen Mainz und Koblenz geben werde. „Wer bei dem Thema wackelt oder auf Zeit spielt oder die Verantwortung auf die kommunale Ebene abschieben will, hat den Zusammenhang von Infrastruktur und Wohlstand nicht verstanden.“ In Rheinland-Pfalz sei ein Umdenken beim Brückenbau dringend erforderlich. Mehr Brücken bedeuteten auch weniger Umwege, weniger Verkehr und damit mehr Schutz für die Umwelt.