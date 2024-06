Brauchtum Mix aus Meenzerisch und Englisch: Fastnachtsmotto gefunden

Das Motto der Mainzer Fastnacht 2025 ist gefunden und bringt einen Sprachmix aus Mainzer Dialekt und Englisch. Es lautet: „In Meenz zu feiern, des ist nett, but don't forget se Zugplakett!“. Dafür sprach sich am Montag in Mainz eine Jury mit Vertretern von Fastnachtsvereinen, Unternehmen und Medien aus. Insgesamt 161 Vorschläge waren beim Mainzer Carneval-Verein (MCV) eingereicht worden.