Wetter Mix aus Regen und Auflockerungen

Auf besonders milde Temperaturen können sich die Menschen in der zweiten Wochenhälfte freuen: Das Wetter bringt laut DWD höchstens 15 bis 19 Grad am Donnerstag und maximal 14 bis 18 Grad am Freitag. Dazu wird es am Donnerstag trocken und heiter bis wolkig, wie es hieß. Am Freitag verdichten sich die Wolken aber wieder und bringen ab dem Mittag örtlich Schauer mit kräftigerem Wind. Auflockerungen sind zwischendurch möglich.