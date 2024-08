Wetter Mix aus Sonne, Wolken und etwas Regen

Mainz (dpa/lrs) - In den kommenden Tagen müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland auf einen Sonne-Wolken-Mix einstellen - am Wochenende gibt es auch Regen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zieht es heute Abend von Nordwesten her zu, es bleibt jedoch trocken bei Temperaturen zwischen 23 und 27 Grad.