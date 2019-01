später lesen Wetter Mix aus Sturm und Regen in Rheinland-Pfalz und im Saarland Teilen

Nach einem trüben Wochenstart wird es in den kommenden Tagen in Rheinland-Pfalz und im Saarland ungemütlich. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte, regnet es nach einer stürmische Montagnacht am Dienstag vielerorts. dpa