Unbekannte haben auf einem Autobahnrastplatz in der Eifel einen mobilen Blitzer in Brand gesetzt. In der Nacht zum Mittwoch hätten die Täter Brandbeschleuniger auf den Blitzeranhänger auf der Rastanlage Polbach an der A1 im Landkreis Bernkastel-Wittlich gekippt und danach entzündet, teilte die Polizei mit. dpa