Soziales Modellprojekt gegen Obdachlosigkeit wird ausgeweitet

Das Modellprojekt „Housing First“ zur Unterbringung wohnungsloser Menschen in Rheinland-Pfalz geht in die zweite Runde. Es soll nach Angaben des Sozialministeriums noch in diesem Jahr um drei Standorte erweitert werden. Kommunen und Wohlfahrtsverbände können sich noch bis zum 15. September um die jährliche Förderung von bis zu 75.000 Euro bewerben.