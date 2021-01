Landtagswahl 2021 : Moderne Schulen, Industrie: SPD verabschiedet Wahlprogramm

Malu Dreyer, Ministerpräsidentin und SPD-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa

Mainz Spitzenkandidatin Dreyer hebt in ihrer Rede zum Landtagswahlprogramm Schule, Arbeitsbedingungen und Gesundheit hervor. Sie fordert, unter Pandemie-Bedingungen um jede Stimme zu kämpfen. Es gehe darum, wer das Land durch die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg bringe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Moderne digitale Schulen, eine Vorreiter-Industrie für neue Technologien und Gesundheitsnetzwerke: Das will die SPD in Rheinland-Pfalz umsetzen, wenn sie nach der Landtagswahl am 14. März weiter regieren kann. Bis 2040 soll Rheinland-Pfalz zudem klimaneutral werden. „Wir sind das erste Bundesland in ganz Deutschland, das sich ein derart ambitioniertes Ziel setzt“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Samstag beim Programmparteitag in ihrer rund einstündigen Rede in einer ehemaligen Produktionshalle in Mainz. Um das Ziel zu erreichen, sollen nach dem Wahlprogramm Erneuerbare Energien so ausgebaut werden, dass auch Mieter und Kommunen finanziell davon profitieren.

Die Förderung des sozialen Wohnungsbaus, eine „Innenstadtoffensive“ für lebenswerte Stadtzentren und die Gesundheitspolitik sind andere Schwerpunkte des rund 100 Seiten starken „Regierungsprogramms 2021-2026“. „Gesundheit und Pflege bleiben eines meiner Leidenschaftsthemen“, betonte Dreyer.

Mit „digitalem Lernen auf hohem technischen und inhaltlichen Niveau“ werde in 100 „Zukunftsschulen“ begonnen. „Alle Kinder sollen in unseren Schulen das Rüstzeug erhalten, das sie brauchen, um sich in einer digitalisierten Welt sicher bewegen und sie mitgestalten zu können“, sagte Dreyer. Eine Fortbildungsoffensive werde alle Lehrer fit für den digitalen Unterricht machen. Ein von der CDU vorgeschlagener Digital-Lehrer für jede Schule sei bei weitem nicht genug. „Schule braucht, dass jeder Schüler und Lehrer in diesem Bereich fit wird.“

Dreyer versprach erneut allen Schulen bis Ende des Jahres einen Internet-Zugang über WLAN und eine gute IT-Betreuung. Alle Lehrer würden bis dahin mit Laptops ausgestattet, und Schüler aus ärmeren Familien bekämen Leih-Geräte. Die SPD garantiere zudem eine Unterrichtsversorgung von 100 Prozent. Schwächere Schüler könnten von zahlreichen Angeboten wie Ferienschulen und Nachhilfe profitieren. „Wir wollen verhindern, dass Kinder zu Verlierern der Pandemie werden.“

Das „robuste Gesundheitssystem“ soll nach dem Willen der SPD mit Gesundheitsnetzwerken - vom Krankenhaus über niedergelassene Ärzte bis zu ambulanten medizinischen Angeboten - ausgebaut werden. Präventive Hausbesuche von Gemeindeschwestern sind künftig flächendeckend geplant. Dreyer kündigte an, dafür zu kämpfen, dass die Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte - mit Flächentarifverträgen - besser werden und Pflegekosten einkommensabhängig gedeckelt werden.

Rheinland-Pfalz werde mit einer SPD-Regierung als eines der letzten Bundesländer auch weiterhin Geld in eine eigene Arbeitsmarktpolitik stecken, versprach Dreyer. Dazu gehöre auch, über den Bundesrat eine bessere Absicherung von Kulturschaffenden und Soloselbstständigen zu erreichen.

Die Industrie soll „zu einem Vorreiter bei den Technologien der neuen Zeit“ werden - bei alternativen Antrieben und der Nutzung Erneuerbarer Energien etwa. Dafür will die SPD in einer „Zukunftsagenda Industrie“ konkrete Schritte festlegen und Start-Up-Unternehmen gezielt unterstützen. „Ich möchte, dass die guten Ideen, die an den Hochschulen und Universitäten, die in unserem Land erdacht werden, auch in unserem Land produziert werden.“ Was die CDU mit der Industrie 4.0. als Zukunftsprojekt verkaufe, sei längst Realität in Rheinland-Pfalz, kritisierte Dreyer.

316 der bis zu 400 Delegierten waren digital zu dem hybriden Parteitag in Mainz zugeschaltet, 246 von ihnen stimmten über das Wahlprogramm ab. 244 votierten mit Ja, 2 enthielten sich, wie die stellvertretende Landesvorsitzende Doris Ahnen von der Programmkommission sagte.

Am 14. März gehe es darum, „wer Rheinland-Pfalz durch die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg bringt“, sagte Dreyer und forderte die Delegierten auf, in den 50 Tagen bis zur Landtagswahl „in diesen besonderen Zeiten“ der Pandemie um jede Stimme zu kämpfen. „Ich werde alles geben! Und ich brauche Euch, jeden Einzelnen.“ Alexander Schweitzer - Landtagsfraktionschef und Mitglied der Programmkommission - mahnte: „Das wird kein Spaziergang bis zum 14. März. Dieses Land ist - so sehr ich es liebe - kein in der Wolle sozialdemokratisch gefärbtes Land.“