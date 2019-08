Modeschöpfer Harald Glööckler ist bei Kuchen ganz bescheiden

Harald Glööckler, Stardesigner, steht mit einer Torte bei der Eröffnung im Café Pompöös. Foto: Andreas Arnold/Archivbild.

Bad Dürkheim Geht es um Kuchen, ist der Modeschöpfer Harald Glööckler eher bescheiden. Wenn er denn einmal sündige, dann mit einem Obstkuchen, sagte der Designer am Mittwoch in Bad Dürkheim. „Aufgrund meines strengen Ernährungsplans ist das eher selten der Fall“, sagte der 54-Jährige. Zum Kuchen trinkt Glööckler am liebsten einen Kaffee und Hafermilch.

Der Designer eröffnete am Abend das „Café Pompöös“ in Bad Dürkheim. Das Café in der Pfalz ist nach Angaben des Modeschöpfers in hellen Beigetönen gehalten, um eine besondere Wohlfühlatmosphäre zu schaffen.