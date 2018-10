später lesen Mögliche Sprossen-Keimbelastung: Produktrückruf FOTO: Tobias Kleinschmidt FOTO: Tobias Kleinschmidt Teilen

Twittern

Teilen



Wegen der Gefahr blutiger Durchfallerkrankungen ruft die Wormser Firma Healthy Powerfood Sprossen etwa für Salate zurück. Das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt (LUA) teilte am Montag in Koblenz mit, die entsprechenden Produkte seien vor allem an Naturkost- und Bioläden in Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen geliefert worden. dpa