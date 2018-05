später lesen Mölders und Seferings schießen „Löwen“ in die 3. Liga FOTO: Angelika Warmuth FOTO: Angelika Warmuth Teilen

Sascha Mölders und Joker Simon Seferings haben den TSV 1860 München zum Aufstieg in die 3. Fußball-Liga geschossen. Nach seinem Doppelpack beim 3:2 im Hinspiel gegen den 1. FC Saarbrücken rettete der 33-jährige Mölders die „Löwen“ auch am Sonntag beim 2:2 (0:1) im Heimspiel. Mölders verwandelte in der 66. Minute einen Foulelfmeter zum 1:2. Seferings machte dann Sekunden nach seiner Einwechslung alles klar (83.). dpa